Seks børn er fanget i dinglende lift over pakistansk dal

Seks børn og to voksne er tirsdag fanget på en svævebane i en kabinelift, der dingler over en dal i Pakistan.

Det oplyser Pakistans nationale katastrofemyndigheder.

Liften bruges til at krydse dalen og fragte folk til en skole i området.

Tirsdag gik et kabel i stykker midtvejs på turen. Ifølge myndighederne befinder de ombordværende sig i omkring 275 meters højde.

- For guds skyld, hjælp os, siger en mand om bord på liften over telefon til den pakistanske tv-kanal Geo News.

Manden, der hedder Gulfraz, bekræfter, at der er otte personer i liften.

- Vi har nu været fanget i luften i næsten fem timer. Det er en virkelig kritisk situation, og der er allerede en, der er besvimet. Der har været en helikopter, men den forsvandt uden at gennemføre en redningsaktion, siger han.

Ifølge en redningsansvarlig, som nyhedsbureauet Reuters har talt med, har en helikopter været til stede for at tage bestik af situationen. Endnu en helikopter vil snarest muligt blive sendt afsted, lyder det.

Ulykken opstod omkring klokken syv tirsdag morgen lokal tid i Battagram, der ligger cirka 200 kilometer nord for Pakistans hovedstad, Islamabad.

Indbyggere blev informeret om hændelsen over en lokal moskés højttalere.

Billeder på lokalt tv viser en militær helikopter nær liften.

- Liften er fanget et sted, hvor det er stort set umuligt at hjælpe uden en helikopter, siger Zulfiqar Khan fra en pakistansk redningstjeneste.

Liften hænger i et område, der er omgivet af store bjerge. Lifte bruges ofte til at forbinde afsidesliggende landsbyer.

Pakistans fungerende premierminister, Anwaar-ul-Haq Kakar, har på det sociale medie X - det tidligere Twitter - udtrykt sin bekymring.

- Jeg har også bedt myndighederne om at udføre sikkerhedsinspektioner af alle private lifte og sørge for, at de er sikre at bruge, skriver han.

/ritzau/AFP