Seks dør under uro efter genvalg af Indonesiens præsident

200 mennesker er såret under uroligheder i Jakarta kort efter offentliggørelsen af indonesisk valgresultat.

Seks mennesker er dræbt og 200 andre såret under uroligheder i Indonesiens hovedstad, Jakarta.

Det oplyser guvernøren i Jakarta, Anies Baswedan, onsdag.

Oplysningen kommer, dagen efter at det blev bekræftet, at præsident Joko Widodo har genvundet posten efter sidste måneds valg.

- Klokken ni i morges var der 200 sårede mennesker, som er bragt til fem hospitaler, siger guvernøren til tv-stationen tvOne ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Antallet af døde var seks, siger han og tilføjer, at hospitalerne er i færd med at obducere ligene for at fastslå en dødsårsag.

Tirsdag oplyste Indonesiens valgkommission, at præsident Joko Widodo har vundet sidste måneds præsidentvalg med 55,5 procent af stemmerne.

Præsidentens udfordrer, den tidligere general Prabowo Subianto, opnåede 44,5 procent af stemmerne.

Prabowo Subianto havde på forhånd svoret at afvise resultatet. Han beskylder regeringen for at have snydt med valget til fordel for præsidenten, skriver nyhedsbureauet dpa.

Ifølge nyhedsbureauet AP skyldes de voldsomme uroligheder sammenstød mellem Prabowo Subiantos tilhængere og indonesiske sikkerhedsstyrker.

De utilfredse tilhængere har i løbet af natten til onsdag sat biler i brand og kastet med sten mod politiet. Sikkerhedsstyrkerne har svaret igen med tåregas og gummikugler.

Demonstranterne forsøgte ifølge AP at trænge ind i kontorer tilhørende de indonesiske valgmyndigheder i Jakarta sent tirsdag aften.

De voldsomme sammenstød har stået på siden da.

En talsmand for det nationale politi oplyser, at flere end 20 mistænkte provokatører er blevet anholdt.

Indonesien har omkring 264 millioner indbyggere. Det er verdens tredjestørste demokrati.

Valget 17. april var det mest omfattende valg, Indonesien nogensinde har holdt. Det var første gang, at der blev holdt præsidentvalg og parlamentsvalg samtidig.

/ritzau/