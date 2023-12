Seks er døde efter voldsomme tornadoer i Tennessee

Mindst seks personer er lørdag døde efter kraftige storme og tornadoer i den amerikanske delstat Tennessee.

Det oplyser de lokale myndigheder.

- På nuværende tidspunkt kan vi bekræfte, at tre er døde, heriblandt to voksne og et barn, som resultat af en tornado i eftermiddags, lyder det fra Montgomery County i et opslag på det sociale medie Facebook.

Desuden oplyses det, at 23 personer er blevet behandlet på hospitalet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der var yderligere tre dødsfald fordelt på flere nabolag i delstatshovedstaden Nashville.

Lørdag aften var over 80.000 mennesker i Tennessee uden strøm som følge af vejret.

- Dette er en trist dag for vores lokalsamfund. Vi beder for dem, der er tilskadekomne, som har mistet deres elskede, og som har mistet deres hjem, lyder det fra borgmesteren i Montgomery County, Wes Golden.

Ifølge det lokale politi blev adskillige hjem i byen Clarksville beskadiget.

Træer, højspændingsledninger og huse blev også ramt af storme i den afsidesliggende by Dresden ifølge beredskabsmyndighederne.

Montgomery County, som Clarksville er en del af, har en befolkning på over 220.000.

Myndighederne har opfordret lokale til at blive væk fra vejene, i takt med at beredskabet rykker ud til hændelser i forskellige områder.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi er stadig i søge- og redningsfasen af denne katastrofe, lyder det fra Montgomery County på Facebook.

Indbyggere har mulighed for at søge tilflugt i en lokal skole og kirke.

USA's svar på Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), National Weather Service, advarede tidligt lørdag eftermiddag om tornadoer i flere forskellige nabolag i Nashville.

- Dette er en dag, som ingen ønskede eller forventede, lyder det fra borgmesteren i Clarksville, Joe Pitts.

- Vi ved, at der er omfattende skader på tværs af lokalsamfundet.

/ritzau/Reuters