Seks formodes døde efter brokollaps i Baltimore

Myndighederne i den amerikanske by Baltimore har kort efter midnat natten til onsdag dansk tid opgivet at finde dem, der blev meldt savnede, efter at en stor bro kollapsede.

Det formodes, at de alle seks har mistet livet.

Det oplyser politiet i Baltimore, som ligger i delstaten Maryland.

Francis Scott Key-broen i Baltimore kollapsede sent mandag aften lokal tid, efter at et containerskib stødte ind i broen.

Et nødsignal fra skibet fik myndighederne til at lukke broen for trafik, inden skibet ramte, men der var stadig håndværkere til stede på broen. De arbejdede med at fylde huller i vejen.

To af dem blev reddet efter broens kollaps, mens seks altså regnes for døde.

Politiet i Baltimore og den amerikanske kystvagt siger, at der med vandets temperatur og med den mængde tid, som er gået siden broens kollaps, er en meget lille - hvis nogen - chance for at finde de seks savnede i live.

/ritzau/Reuters