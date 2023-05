Seks løver er blevet dræbt i en nationalpark i Kenya

Seks løver er blevet dræbt i en nationalpark i det sydlige Kenya.

Den kenyanske dyre- og naturorganisation KWS siger, at løverne blev dræbt, efter at de angreb geder og en hund ved landsbyer tæt på Amboseli National Park.

Løvernes død kaldes et slag mod indsatsen for at bevare arten og et slag mod landets vigtige turistindustri.

- Desværre er der ikke her tale om en isoleret episode, da der alene i den seneste uge er blevet dræbt fire andre løver, siger KWS i en erklæring søndag.

Artiklen fortsætter under annoncen

KWS siger, at organisationen har sendt folk ud for at tale med personer fra de lokale samfund for at finde en løsning på de tilbagevendende konflikter mellem hensyn til de store rovdyrs overlevelse på den ene side og de lokale landsbyboere på den anden.

Der er ikke offentliggjort detaljer om udfaldet af disse møder.

Lokale indbyggere klager ofte over, at løver og andre rovdyr tager deres husdyr. De siger, at problemerne bliver stadigt større på grund af mangel på plads og ressourcer.

Amboseli National Park er 392 kvadratkilometer stor. Nationalparken er hjem for blandt andet elefanter, geparder, bøfler og giraffer.

KWS har på baggrund af analyser tidligere udtalt, at løverne i Kenya forsvinder med alarmerende hast.

Eksperter har advaret om, at der kun er omkring 2500 løver tilbage i Kenya, og at de kan være forsvundet fra landet om mindre end 20 år.

/ritzau/Reuters