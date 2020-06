Seks nætter med optøjer i USA

* USA har foreløbig oplevet uroligheder seks nætter i træk efter George Floyds død.

* 46-årige George Floyd var en sort mand, der mistede livet i forbindelse med en anholdelse mandag 25. maj.

* Videooptagelser viser, at politibetjenten Derek Chauvin fastholder George Floyd ved at sætte et knæ i halsen på ham. Han holder denne position i flere minutter, mens Floyd gentager, at han ikke kan trække vejret.

* Derek Chauvin er blevet fyret, anholdt og sigtet for drab og uagtsomt manddrab. Tre andre betjente, der var med ved anholdelsen af George Floyd, er ikke sigtet i sagen.

* Myndighederne har indført udgangsforbud i over 40 byer i USA i et forsøg på at stoppe de uroligheder, der er opstået efter George Floyds død.

* I 21 stater og i hovedstaden, Washington DC, er Nationalgarden sat ind for at hjælpe politiet med at genoprette ro og orden.

Kilde: Reuters, New York Times

/ritzau/