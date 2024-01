Seks personer anholdt for forsøg på at sabotere børshandel i London

Politiet i London har søndag morgen anholdt seks personer, som er mistænkt for at ville forstyrre handlen på London-børsen London Stock Exchange.

Det skriver Metropolitan Police (politiet i London, red.) i et opslag på det sociale medie X.

Her skriver de også, at de seks anholdte alle er medlemmer af aktivistgruppen "Palestine Action", og at de nu er varetægtsfængslet.

De seks personer er blevet anholdt i henholdsvis Liverpool, London og Brighton.

Efterforskningen begyndte ifølge Metropolitan Police, efter at de fredag havde modtaget oplysninger fra det britiske medie Daily Express.

- Jeg er taknemmelig over, at Daily Express gav os oplysninger fra deres egen undersøgelse, siger kriminalinspektør ved Metropolitan Police Sian Thomas i en pressemeddelelse.

For ifølge hende hjalp oplysningerne med at finde frem til de mistænkte.

Gruppens hensigt var tilsyneladende at forhindre børsen i at kunne åbne for handel mandag.

- Vi mener, at gruppen var klar til at udføre et forstyrrende og ødelæggende angreb, som kunne have haft alvorlige konsekvenser, hvis det var blevet gennemført, siger Sian Thomas.

Og hun tilføjer, at de havde begrænset tid til at handle, efter at de modtog oplysningerne fra Daily Express.

Først blev en 31-årig mand anholdt, hvorefter yderligere fem personer i alderen 23 til 29 år - som både er kvinder og mænd - blev anholdt for den samme lovovertrædelse.

- Det er takket være den beslutsomme indsats i vores team og hos vores kolleger i Merseyside, at vi var i stand til at identificere, lokalisere og anholde dem, vi mistænker for at være involveret i planen, siger Sian Thomas i pressemeddelelsen.

Metropolitan Police har derudover koordineret med andre styrker for at sikre, at de kan håndtere potentielt lignende hændelser i de kommende dage.

/ritzau/