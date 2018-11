Seks personer anholdt for planer om angreb mod Macron

"Løse" og "upræcise" planer om et angreb mod præsident Macron i Frankrig er blevet stoppet, siger myndigheder.

Seks personer er tirsdag blevet anholdt i Frankrig for at planlægge et angreb mod præsident Emmanuel Macron. Det oplyser en unavngiven kilde "tæt på" efterforskningen til nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge kildens oplysninger til Reuters var planerne "løse" og "ikke præcise" i deres detaljegrad.

Hvilken karakter angrebet skulle have, er uklart. Det beskrives over for Reuters som en "voldelig handling" mod præsidenten.

Den franske tv-station BFM TV har ifølge Reuters berettet for sine seere, at de seks mistænkte skulle tilhøre et højreekstremt miljø. Det er ikke lykkedes for nyhedsbureauet at få bekræftet den oplysning andetsteds fra.

Anholdelser er sket tre steder i Frankrig: i byen Moselle sydøst for storbyen Lyon, på grænsen mellem Tyskland og Luxembourg og i Ille-et-Vilaine nær byen Rennes.

/ritzau/Reuters