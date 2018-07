Seks personer dør efter angreb ved palads i Somalia

Den islamiske al-Shabaab-milits tager skylden for et angreb på præsidentpalads i Somalia.

Tre bevæbnede mænd fra den militante gruppe al-Shabaab blev dræbt efter en skudveksling med sikkerhedsmyndigheder i Mogadishu i Somalia.

Det skete udenfor præsidentpaladset i et angreb, hvor også to bilbomber eksploderede, siger en embedsmand ifølge nyhedsbureauet AFP.

Abdulahi Ahmed, en embedsmand i sikkerhedstjenesten, oplyser, at et køretøj fyldt med eksplosiver kørte ind i en sikkerhedsbarriere nær paladset.

Den anden eksploderede nær en kontrolpost, der var tæt på indgangen til paladset. Derefter forsøgte bevæbnede mænd at trænge igennem.

- Tre bevæbnede mænd blev dræbt, og to køretøjer eksploderede, der er ingen yderligere detaljer endnu, siger Ahmed, der tilføjer, at flere civile blev sårede.

Ifølge nyhedsbureauet AP skal seks personer i alt have mistet livet.

Den militante gruppe har i en meddelelse givet udtryk for, at de tager skylden for handlingen.

Angrebet finder sted, blot en uge efter at mindst ni blev dræbt ved et angreb på Somalias indenrigsministerium.

Her dræbte sikkerhedsstyrker efterfølgende de tre angribere under en to timer lang skudveksling i bygningen.

Al-Shabaab er en arm af gruppen al-Qaeda og slår ofte til i Somalia. Gruppen fik skylden for en lastbilbombe i oktober, som dræbte over 500 mennesker.

Det er blevet omtalt som det blodigste i landets historie.

Efter massakren varslede regeringen en optrappet offensiv mod gruppen. Gruppen ønsker at vælte regeringen og oprette et islamisk kalifat i Somalia.

Gennem de seneste år har gruppen lidt en række nederlag takket være både somaliske sikkerhedsstyrkers indsats og fredsbevarende styrker udsendt af Den Afrikanske Union.

/ritzau/