Seks personer dør i flystyrt nær californisk lufthavn

Seks mennesker har lørdag mistet livet, da deres fly styrtede ned nær lufthavnen French Valley i den amerikanske delstat Californien.

Det er det andet dødelige flystyrt i området i løbet af de sidste fire dage.

Flyet, et Cessna 550, styrtede ned på en mark og gik straks efter i brand, lyder det i et tweet fra California Department og Forestry and Fire Protection.

Alle om bord på flyet blev erklæret døde på stedet, siger myndighederne.

Myndighederne har ikke oplyst noget om identiteten på piloten eller passagerne.

Flyet var lettet fra Harry Reid International Airport i Las Vegas, siger myndighederne.

Ifølge en flysporingsdatabase for den føderale luftfartsmyndighed i USA tilhører flyet firmaet Prestige Worldwide Flights of Imperial, California. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra firmaet.

/ritzau/dpa