Seks personer er døde efter flystyrt i Canada

Seks personer er omkommet efter et styrt af et mindre fly i amtet Kananaskis vest for Calgary i den canadiske provins Alberta.

Det oplyste den canadiske polititjeneste RCMP lørdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Flyet med fem passagerer og én pilot lettede fra Springbank Lufthavn nær Calgary fredag på vej mod byen Salmon Arm i provinsen British Columbia.

Omkring klokken 21.30 fredag aften lokal tid mistede man ifølge Reuters kontakt med flyet, hvorefter en eftersøgning blev sat i gang.

Redningsholdet fandt efterfølgende ulykkesstedet og søgte forgæves efter overlevende, fortæller overbetjent ved RCMP Ryan Singleton.

- Bjærgningen af ligene af piloten og passagerne var meget udfordrende på grund af det vanskelige terræn, lød det på et pressemøde ifølge Reuters.

- Men alle seks lig er blevet bjærget.

Den canadiske trafikstyrelse har nu til opgave at klarlægge, hvad der forårsagede styrtet.

Ifølge det canadiske medie CBC er ulykkesstedet omkring 100 kilometer vest for Calgary, en by i det sydvestlige Canada med cirka 1,1 millioner indbyggere.

Redningsholdet fandt resterne af flyet blot få kilometer fra byen Kananaskis.

Myndighederne har ikke offentliggjort identiteten på ofrene, men de pårørende er blevet underrettet ifølge CBC.

- På vegne af RCMP i Alberta vil jeg overrække mine dybfølte kondolencer til familierne til dem om bord, sagde Ryan Singleton på pressemødet ifølge CBC.

Flyet var af typen Piper PA32, skriver mediet yderligere.

Ifølge lokalmediet CTV News Calgary var alle om bord fra Calgary-området, og RCMP har beskrevet ulykken som "meget voldsom".

Det var omkring klokken 07.30 lørdag morgen, at redningsholdet fandt frem til ulykkesstedet.

Adskillige helikoptere bidrog til arbejdet med at finde frem til flyet.

