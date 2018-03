Seks personer omkommet efter bro-kollaps

Politiet forventer ikke længere at finde nogen i live under broen.

Mindst seks personer er bekræftet omkommet, efter en 950 ton tung gangbro torsdag kollapsede i den amerikanske storby Miami.

Det oplyser politiet ifølge Miami Herald.

Fem personer blev fundet dræbte på stedet, mens den sjette person er død på hospitalet.

Et redningshold har natten til fredag arbejdet på at finde overlevende under broen. Indtil videre uden held.

- Vi forventer ikke, at vi finder nogen i live, siger Lee Cowart, talsmand for politiet i Miami-Dade, til Miami Herald.

