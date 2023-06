Seks ud af ti amerikanerne er imod ophævning af ret til fri abort

En ny meningsmåling viser, at 61 procent af amerikanske vælgere er imod den amerikanske højesterets beslutning om at ophæve retten til fri abort.

Meningsmålingen, der er lavet for NBC News, er blevet udgivet lørdag, hvor det er et år siden, at den amerikanske højesteret omstødte dommen "Roe v. Wade" fra 1973, der sikrede fri abort i USA.

Målingen er et tegn på, at abortspørgsmålet kan blive en vigtig sag for Demokraterne frem mod præsidentvalget næste år.

80 procent af kvinder mellem 18 og 46 siger, at de er imod afgørelsen.

Det samme siger to tredjedele af kvinder i forstæderne, som er en vigtig demokratisk vælgergruppe.

Også en tredjedel af de republikanske vælgere er imod beslutningen, der i det store hele har gjort det muligt for delstater at regulere abort eller helt forbyde det.

En meningsmåling for CBS News tegner det samme billede. Her siger 57 procent af vælgerne, at højesterets beslutning er "dårlig for landet".

/ritzau/dpa