Selskab afviser misbrug af Facebook-data i Trumps valgkamp

Analyseselskabet Cambridge Analytica afviser beskyldninger om datamisbrug fra millionvis af Facebook-brugere.

Analyseselskabet Cambridge Analytica med hovedsæde i London nægter anklager om datatyveri fra Facebook, som er blevet fremsat i blandt andet The New York Times og britiske The Observer.

Det skriver selskabet i en pressemeddelelse.

I weekenden skrev flere medier, at Cambridge Analytica, der hjalp Donald Trump under præsidentvalgkampen, har stjålet data om 50 millioner amerikanske vælgere via deres Facebook-profiler.

Cambridge Analytica stjal angiveligt oplysningerne for at kunne udarbejde et program til at forudsige og påvirke vælgernes valg.

Resultatet blev ifølge The New York Times solgt til Trumps kampagnestab.

En whistleblower og tidligere medarbejder i Cambridge Analytica, Christopher Wylie, fortalte mandag til flere medier, at selskabet fandt frem til personer, som virkede påvirkelige og sendte data, som kunne ændre deres opfattelse af, hvad der reelt skete.

I pressemeddelelsen fra Cambridge Analytica står der, at mediernes "kilde ikke giver et retvisende billede af hverken ham eller virksomheden gennem sine kommentarer".

- I 2014 modtog vi Facebook-data og derivater af Facebook-data fra et andet firma, GSR. Vi handlede i god tro og leverede data til forskning, skriver Cambridge Analytica i pressemeddelelsen.

- Efter at det senere blev kendt, at GSR havde brudt sin kontrakt med Cambridge Analytica, fordi selskabet ikke havde overholdt loven om databeskyttelse, slettede Cambridge Analytica alle Facebook-data og derivater i samarbejde med Facebook.

- Disse Facebook-data blev ikke brugt af Cambridge Analytica som del af den service, selskabet leverede til Donald Trumps præsidentvalgkamp. Ej heller blev der udført personlig målrettet reklame for denne klient.

De britiske myndigheder mener dog, at Cambridge Analytica ikke har været samarbejdsvillig i sagen. Derfor vil myndighederne tirsdag bede om en ransagningskendelse for at kunne gennemgå selskabets dataservere.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

/ritzau/