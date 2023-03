Selskab bag ChatGPT lancerer mere menneskelig chatbot

En af de seneste måneders helt store teknologiske samtaleemner, chatbotten ved navn ChatGPT, har nu fået en betydelig opgradering.

Det oplyser selskabet OpenAI, der står bag ChatGPT.

Den opdaterede chatbot har fået navnet GPT-4. Den præsenteres blandt andet som en chatbot, der opfører sig mere menneskeligt end dens forgænger.

En chatbot er en avanceret type kunstig intelligens, der kan svare på alverdens spørgsmål ved hjælp af enorme mængder data.

ChatGPT blev lanceret i slutningen af november sidste år.

Siden da har den imponeret med sin evne til at svare på spørgsmål og udføre komplekse opgaver eller eksempelvis skrive sange og digte.

Den opdaterede chatbot GPT-4's svar ventes i fremtiden at blive endnu mere præcise. Den vil også kunne få input fra både tekst og billeder.

Det betyder eksempelvis, at hvis en bruger uploader et billede, der viser indersiden af et køleskab, så kan chatbotten se, hvilke varer der er i det. Den kan desuden fortælle, hvilke retter man kan lave med ingredienserne.

Ifølge OpenAI er der lavere sandsynlighed for, at den nye version, GPT-4, kommer på vildspor og eksempelvis svarer med løgne eller fornærmelser.

- Vi har brugt et halvt år på at gøre GPT-4 mere sikker og mere afstemt.

- Det er 82 procent mindre sandsynligt, at GPT-4 svarer på henvendelser om ulovligt indhold og 40 procent mere sandsynligt, at den kommer med svar, der er faktuelle, skriver OpenAI ved offentliggørelsen af GPT-4.

