Selskab bag utæt gasrørledning vil undersøge skadernes omfang

Dansk, svensk og tysk politi samarbejder om at undersøge, hvad der har ført til lækager på gasrørledninger.

Selskabet bag gasrørledningen Nord Stream 2 oplyser tirsdag, at man vil undersøge tilstanden på de utætte rør, når politiets efterforskning på stedet er afsluttet. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Nord Stream AG vil samarbejde med de relevante myndigheder i det omfang, det er muligt, lyder det videre.

Både svensk, dansk og tysk politi skal samarbejde om at undersøge, hvad der førte til lækager på gasrørledningerne Nord Stream 1 og 2. Det sagde Sveriges statsminister, Magdalena Andersson, fredag.

Den danske statsminister, Mette Frederiksen (S), har da også udtalt, at det er danske myndigheders vurdering, at der er tale om bevidste handlinger og ikke et uheld.

På et pressemøde i sidste uge kom det også frem, at der formentlig har været tale om bevidste sprængninger, som har forårsaget lækagerne på gasrørledningerne Nord Stream 1 og 2.

/ritzau/