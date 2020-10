Selskab omdanner fly til restauranter og melder om udsolgt

Restaurantgæster har kastet sig over muligheden for at spise middag på Singapore Airlines' parkerede fly.

Flymad er ikke kendt for at have verdens bedste ry, men det generer tilsyneladende ikke folk i Singapore.

Singapore Airlines har således solgt alle billetter til to arrangementer, hvor gæster kan komme og spise middag på et af luftfartsselskabets fly, mens det alligevel er tvunget på jorden på grund af coronapandemien.

Det skriver BBC.

På trods af priser på op til 3100 kroner lykkedes det selskabet at sælge samtlige billetter i løbet af en halv time.

Singapore Airlines er et af adskillige flyselskaber, der forsøger at tænke ud af boksen for at skabe nye indtægtskilder under coronapandemien.

Flyselskabet planlægger at bruge to af sine Airbus A380-fly til hvert af de tre timer lange arrangementer, skriver BBC.

Gæsterne har på forhånd fået mulighed for at vælge, om de vil spise middag på økonomiklassen, business eller første klasse. Prisen for en plads på økonomiklassen starter omkring 246 kroner.

Under middagen vil gæsterne få mulighed for at se en film, mens de spiser, men flyene bliver altså holdene på jorden hele tiden.

Singapore Airlines tilbyder også at levere måltider som takeaway. Ifølge BBC inkluderer de flyselskabets bestik og taske med andre fornødenheder.

/ritzau/