Selvmordsangreb mod Libyens valgkommission dræber 12

Islamisk Stat hævder at stå bag et dobbelt selvmordsangreb i Libyen, der var rettet mod valgmyndigheder.

Mindst 12 mennesker er dræbt i et dobbelt selvmordsangreb, der var rettet mod den nationale valgkommissions kontor i Libyens hovedstad, Tripoli.

En selvmordsbombemand sprængte sig selv i luften inde i bygningen i det centrale Tripoli, og derpå satte andre militante ild til bygningen, siger en talsmand for landets sundhedsministerium.

Foruden de 12 dræbte er mindst syv såret i angrebet.

- De dræbte vagterne, inden de åbnede ild mod folk på stedet, siger en højtstående sikkerhedsofficer, Mohamad al-Damja, ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ifølge ham bragte to af gerningsmændene selvmordsbomber til sprængning.

Øjenvidner siger, at de hørte skud og to eksplosioner, og at der kunne ses en tyk søjle af sort røg over bygningen.

Islamisk Stat har taget skylden for det dobbelte selvmordsangreb, skriver den militante bevægelses nyhedsbureau, Amaq, ifølge Reuters.

- To selvmordsoperationer ramte valgkommissionens hovedkvarter i Tripoli, skriver Amaq.

Den militante gruppe har imidlertid ikke fremlagt beviser for sin påstand.

Yderliggående bevægelser i det voldsplagede Libyen er imod demokratiske valg, og efter planen skal libyerne til valgurnerne senere i år.

I en udtalelse fordømmer FN's kontor i Libyen onsdagens blodige angreb.

- Sådanne terrorangreb vil ikke forhindre libyerne i at gå videre i processen med at oprette national samling, retssikkerhed og institutioner, hedder det i en udtalelse på Twitter.

