Selvmordsbomber dræber mindst 18 i Somalias hovedstad

To kraftige bilbomber er eksploderet tæt ved præsidentpaladset i Mogadishu. Mindst 18 mennesker er dræbt.

To eksplosioner har fredag ramt Somalias hovedstad, Mogadishu, i nærheden af præsidentens bolig. Det oplyser somalisk politi og øjenvidner.

Det dobbelte, formodede selvmordsangreb har dræbt 18 mennesker, oplyser direktøren for ambulancetjenesten i Mogadishu. Mindst 20 andre er såret, tilføjer han.

De to eksplosioner blev fulgt af lyden af skud.

- Så vidt vi ved, er det en selvmordsbilbombe nær området ved præsidentpaladset. Derpå fulgte endnu en eksplosion og skud. Det er for tidligt at sige noget om detaljer og mål, siger en polititalsmand, major Mohamed Ahmed, til nyhedsbureauet Reuters.

En anden af politiets talsmænd siger til nyhedsbureauet AP, at den første bilbombe eksploderede ved efterretningstjenestens hovedkvarter.

Den anden eksplosion skete tæt ved parlamentets hovedkvarter, hvor sikkerhedsstyrker kom i ildkamp med militante, som tilsyneladende forsøgte at angribe præsidentpaladset.

Et øjenvidne oplyser, at en tyk røgsky kunne ses over området.

I de seneste måneder har der været relativt roligt i Mogadishu, som ellers tidligere har været udsat for talrige angreb fra den militante gruppe al-Shabaabs side.

Ingen gruppe har umiddelbart taget skylden for angrebet.

I oktober var Mogadishu mål for en kraftig bilbombe, der kostede 512 mennesker livet. Det er det blodigste angreb nogensinde på Afrikas Horn.

/ritzau/