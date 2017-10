30 politifolk er dræbt ved flere angreb i Afghanistan

Bevæbnede mænd trængte frem og begyndte at skyde efter selvmordsbilbombe mod træningscenter for politifolk.

Lokale embedsmænd i det sydøstlige Afghanistan siger til det tyske nyhedsbureau dpa, at i alt 30 politifolk er blevet dræbt ved flere koordinerede angreb i området.

Angrebene kommer efter en voldsom optrapning af volden i det krigshærgede land.

I Gadiz, der er hovedstad i provinsen Pakitia, blev et angreb mod et træningscenter for politifolk indledt med udløsningen af en selvmordsbombe i en bil fyldt med sprængstoffer.

Derefter trængte bevæbnede mænd frem og begyndte at skyde, oplyser indenrigsministeriet.

Mindst ti politifolk er blevet dræbt, skriver Reuters.

I et tweet tager Taliban skylden for angrebet i den centrale del af Gardiz.

En lokal embedsmand siger, at der eksploderede to bilbomber nær træningscenteret, som også huser hovedkvarteret for provinsens politi og for den afghanske hær i området.

I Andar-distriktet i Ghazni-provinsen blev en politibygning også stormet af bevæbnede mænd, som først havde udløst en bilbombe.

- Mindst syv politifolk er dræbt, siger provinsens politichef, Mohammad Zaman.

I Farah-provinsen er tre politifolk blevet dræbt ved et angreb mod en regeringsbygning, oplyser den lokale politichef, Abdul Maruf Fulad.

Den optrappede vold i Afghanistan fik i sidste uge Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC) til at skære drastisk ned i dens arbejde i Afghanistan på grund af sikkerhedssituationen i landet.

I indeværende år er 15 nødhjælpsarbejdere blevet dræbt i Afghanistan. Syv af dem arbejdede for Røde Kors.

