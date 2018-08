Selvmordsbomber dræber mindst 25 i moské i Afghanistan

Et selvmordsangreb har fredag fundet sted i en moské i Gardez i det østlige Afghanistan. Mange er dræbt.

Mindst 25 er dræbt og 23 såret i et selvmordsangreb under fredagsbønnen i en moské i det østlige Afghanistan, oplyser en regeringskilde til nyhedsbureauet AP.

Der florerer dog flere forskellige dødstal. Tidligere fredag oplyste politi og sundhedsmyndigheder i landet, at mindst ti var dræbt, men at dødstallet ventedes at stige. Nyhedsbureauet AFP melder derimod om mindst 20 dræbte.

Ingen har umiddelbart taget skylden for eksplosionen, der fandt sted i byen Gardez, der ligger cirka 100 kilometer syd for hovedstaden, Kabul.

Politiet oplyser, at det forsøger at komme ind i området ved shiamoskéen for at hjælpe de sårede.

- De første meldinger går på, at militante åbnede ild og detonerede eksplosiver, siger Sardar Vali Tabassum, der er politiofficer hos politiet i Gardez.

Selvmordsangrebet er endnu et i en lang række angreb i landet. Både Islamisk Stat (IS) og Taliban har inden for de seneste måneder angrebet sikkerhedsstyrker og regeringsbygninger, skriver AFP.

Taliban har inden for de seneste uger ikke taget skyld for større angreb i byer. IS har derimod udført adskillige angreb i den østlige by Jalalabad og Kabul inden for de seneste måneder.

I juli sprængte en selvmordsbomber fra IS sig selv i luften nær den internationale lufthavn i Kabul, som resulterede i 23 menneskers død.

/ritzau/Reuters