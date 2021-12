Selvmordsbomber dræbt ved paskontor i Kabul

Tusindvis af afghanere står i køer i håb om at få pas af Taliban-myndighederne.

En selvmordsbomber blev torsdag dræbt ved porten til et nyåbnet paskontor i den afghanske hovedstad, Kabul.

En talsmand for det afghanske indenrigsministerium siger, at selvmordsbomberen blev skudt og dræbt, da han forsøgte at trænge ind på området, hvor kontoret lå.

Et medlem af Taliban, som overværede forløbet, siger, at mange mennesker blev såret. Bygningen og gaden blev efterfølgende lukket af Talibans sikkerhedsstyrker.

Talibans største fjende efter magtovertagelsen i midten af august er Islamisk Stat, som siden har stået bag en række bombeangreb forskellige steder i landet.

Torsdag var markeret som en speciel dag på paskontorerne, da det kun var Talibans folk, som kunne komme og bestille rejsedokumenter.

Tusindvis af afghanere har siden søndag stået i kø ved et paskontor i Kabuls lufthavn og ved paskontorer i byen.

En del af de ventende vil til udlandet for at blive opereret eller behandlet på hospitaler i Pakistan eller andre lande, mens andre blot vil væk fra Taliban-regimet i Kabul og fra en truende humanitær katastrofe.

Da udstedelsen af pas blev genoptaget sidste weekend, advarede Pakistan og en række andre muslimske lande om, at det vil få "alvorlige følger for det internationale samfund", hvis en økonomisk nedsmeltning i Afghanistan får lov at udvikle sig til en humanitær katastrofe.

- Der er fare for hungersnød, som kan udløse enorme flygtningestrømme og tiltagende ekstremisme, sagde den pakistanske udenrigsminister, Sah Mamood Qureshi, søndag om udviklingen i Afghanistan.

Millioner af indbyggere i Afghanistan har allerede for lidt mad, og FN har advaret mod en omfattende hungersnød.

/ritzau/Reuters