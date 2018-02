Selvmordsbombere dræber mindst 18 på fiskemarked i Nigeria

Tre selvmordsbombere har angrebet et fiskemarked i udkanten af provinshovedstaden Maiduguri i Nigeria.

I det nordøstlige Nigeria har tre selvmordsbombere sent fredag taget livet af mindst 18 mennesker. Det oplyser politiet i byen Maiduguri.

Maiduguri, der er hovedstad i delstaten Borno, er ikke uvant med blodige angreb. Så sent som i januar blev 12 personer i byen dræbt af et dobbelt bombeangreb.

Fredagens angreb skete på et fiskemarked i udkanten af byen. Det oplyser Damian Chukwu, der er politikommissær ved Bornos delstatspoliti.

- De tre selvmordsbombere blev dræbt. Det samme gjorde 18 andre, siger Damian Chukwu.

Fiskemarkedet ligger omkring 20 kilometer fra provinshovedstadens centrum.

Angrebet skete omkring klokken 20 fredag aften.

Med sin placering i det nordøstlige Nigeria ligger Maiduguri midt i konflikten mellem Nigerias sikkerhedsstyrker og den jihadistiske gruppe Boko Haram.

Konflikten har kostet mindst 20.000 mennesker livet, mens 2,6 millioner er drevet på flugt.

Ingen har taget skylden for fredagens angreb i Maiduguri, men Boko Haram står jævnligt bag selvmordsangreb på offentlige steder med mange mennesker.

Regeringen har siden 2016 sagt, at Boko Haram er nedkæmpet, men selvmordsangrebene er fortsat.

Boko Haram har haft som mål at etablere et islamisk styre i den nordøstlige del af landet.

Da præsident Muhammadu Buhari kom til magten i 2015 lovede han at gøre Nigeria til et mere sikkert sted for befolkningen.

