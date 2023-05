Selvom Tyrkiet blev væk fra møde kan Sverige snart være medlem af Nato

Nato-landenes udenrigsminister mødes onsdag og torsdag i Norges hovedstad, Oslo. Men et afgørende navn mangler. Tyrkiets udenrigsminister møder ikke op til Nato-landenes udenrigsministermøde.

Alligevel tror Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, at Sverige snart kan overvinde den tyrkiske modstand og blive medlem af Nato.

- Det er absolut muligt, at Sverige er medlem af Nato, når vi kommer frem til Nato-topmødet i Vilnius, siger Jens Stoltenberg.

Dermed understreger han indirekte, at topmødet er en slags deadline. Og der vil formentlig blive lagt et tungt pres på Tyrkiet fra USA og andre allieredes side for at få afsluttet sagen nu.

Stoltenberg udviser dog også forståelse for Tyrkiets ønsker. Han fastslår samtidig, at den tyrkiske udenrigsminister ikke bliver væk fra mødet i Oslo for at undgå at tale med Sverige. I stedet er ministeren optaget af møder i kølvandet på valget, siger Stoltenberg.

Det netop overståede valg, som endte med en sejr til Tyrkiets mangeårige præsident Erdogan, kan blive nøglen, der åbner døren for Sverige, mener Natos generalsekretær.

- Der er et vindue nu efter det tyrkiske valg og med et tyrkisk parlament, som bliver samlet. Vi arbejder på, at det skal ske så hurtigt som muligt, siger Jens Stoltenberg.

Han peger på, at Sverige har levet op til de løfter, der blev givet til Tyrkiet i forbindelse med sidste års Nato-topmøde i Madrid. Det var her, at der blev indgået en aftale mellem Tyrkiet, Sverige og Finland om at de to nordiske lande ville kunne blive medlemmer af Nato.

- Sverige har leveret på det, de har lovet. Sverige er klar til at komme med i Nato, siger Jens Stoltenberg.

/ritzau/