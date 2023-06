Selvsejlende færge har lagt fra land i Stockholm for første gang

Den første selvsejlende producerede færge har lagt for land i den svenske hovedstad, Stockholm.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Stockholm er dermed den første by i verden til at bruge teknologien, oplyser færgeproducenten.

En kaptajn er om bord for at sikre, at alt går, som det skal, men behøver ikke at styre færgen. På sigt er målet dog at gøre færgen fuldstændigt selvsejlende.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det oplyser Stein Andre Herigstad-Olsen, der er administrerende direktør i det norske selskab Torghatten, der står bag færgen.

Båden er udstyret med radarer, kameraer og laserteknologi for at scanne omgivelserne og ultrasoniske systemer. De indhentede informationer kombineres med værktøjer, som så vælger kursen.

- Hvis en båd ændrer kurs eller kommer til at gøre det, kan vi se på mindre en et sekund. Så opdateres færgens kurs, siger Erik Nilsson, der er operativ leder hos Torghatten.

Færgen koster 17 millioner norske kroner. Det svarer til godt 10 millioner danske kroner.

Fra mandag begynder "MF Estelle" at sejle regelmæssigt mellem øer i Stockholm. Færgen kan fragte 30 personer.

/ritzau/