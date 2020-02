Selvsikre Sanders ser frem til at besejre Donald Trump

Efter sin erklærede sejr i Nevada har Sanders skiftet fokus fra sine demokratiske rivaler til præsident Trump.

Det var en selvsikker Bernie Sanders, der natten til søndag dansk tid gik på scenen foran sine støtter for at erklære sejr efter lørdagens vælgermøder i Nevada.

Det skete, efter at den foreløbige optælling natten til søndag dansk tid viste en overbevisende føring til den 78-årige senator, mens også flere amerikanske mediers prognoser spåede ham som en sikker sejrherre.

- Vi vandt vælgermøderne i Iowa, vi vandt primærvalget i New Hampshire, og ifølge prognoserne har vi nu vundet vælgermøderne i Nevada, lød det fra Sanders.

I talen erklærede han, at han vil vinde Demokraternes nominering i juli og dermed blive Demokraternes præsidentkandidat.

Og derefter er han klar til at besejre den republikanske præsident, Donald Trump, lod han forstå.

Han holdt sin tale ved et vælgermøde i Texas, som er en af de stater, der holder primærvalg på den såkaldte Supertirsdag 3. marts.

- Vi har skabt en bevægelse på tværs af generationer, på tværs af racer, som ikke bare vil vinde i Nevada, men som vil brede sig over hele landet.

Under sin tale i Texas - som er en af de største og vigtigste delstater - sagde Sanders således, at han her vil kunne besejre Trump, hvis han bliver Demokraternes præsidentkandidat.

- Vi kommer til at vinde den demokratiske nominering i Texas, sagde han og tilføjede:

- Præsidenten bliver hurtigt meget, meget vred, så I skal ikke sige det til ham, men vi kommer også til at besejre ham i Texas.

Han præsenterede samtidig sin hustru Jane Sanders på scenen som "den næste førstedame".

Ifølge The Guardian adskiller Sanders' attitude efter valget i Nevada sig markant fra hans demokratiske konkurrenters.

- Med sin førerposition cementeret fokuserer han på Donald Trump og sit hovedbudskab om økonomisk retfærdighed, mens han næsten ikke kommenterer på sine demokratiske rivaler, skriver avisen.

/ritzau/