Senat siger nej til abort i et splittet Argentina

Med 38 stemmer mod 32 afgør senat i pavens hjemland efter 15 timers debat, at abort ikke vil blive tilladt.

Senatet i Argentina har tidligt torsdag lokal tid nedstemt at legalisere kvinders ret til abort.

38 senatorer stemte imod, mens 31 stemte for. To undlod at stemme. Det skete efter mere end 15 timers debat.

Det bringer sagen til ende, selv om underhuset allerede har stemt ja til forslaget om retten til abort.

Spørgsmålet har splittet Argentina, og tilhængere og modstandere af abort omringede senatsbygningen, lige til afstemningen var slut kort før klokken tre torsdag morgen (08.00 dansk tid).

Argentina er pave Frans fødeland.

Forslaget, der blev nedstemt, ville give kvinder ret til abort i de første 14 uger af et svangerskab.

