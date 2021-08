Senatet er på weekendarbejde for at få billionpakke på plads

For anden weekend i træk er medlemmerne af USA's Senat samlet for at se, om de kan få vedtaget en gigantisk infrastrukturpakke.

Den er på én billion dollar - eller 1000 milliarder dollar. Det svarer til næsten 6300 milliarder kroner.

Hvis aftalen bliver vedtaget, vil den pumpe hidtil usete føderale pengesummer ind i at forny eller bygge nye veje, jernbaner, broer, havne, højhastighedsinternet og anden infrastruktur i USA.

Det vil være den største investering i USA's infrastruktur i årtier.

Det er på forhånd ventet, at den vil blive vedtaget. Planen har opbakning fra et flertal blandt Demokraterne og et antal medlemmer af Republikanerne i Kongressen.

Lørdag aften dansk tid stemte 67 medlemmer af Senatet for at begrænse debatten om pakken i salen, så den hurtigere kan komme til afstemning.

Det er uklart, hvornår afstemningen om selve pakken finder sted. Men det kan blive i løbet af weekenden.

- Vi kan gøre det her på den nemme måde eller den hårde måde. Uanset hvad bliver Senatet siddende, til vi har gjort vores arbejde færdigt, siger den demokratiske flertalsleder, senator Chuck Schumer.

- Det er op til mine republikanske kolleger, hvor lang tid det tager.

Pakken har været flere måneder undervejs. En række ændringsforslag har forsinket processen.

Men i det store hele har infrastrukturpakken tilstrækkelig med opbakning til at blive vedtaget. Samtlige eller stort set samtlige 50 demokrater i Senatet ventes at stemme for, og det samme gælder et antal republikanske politikere.

Et flertal i Det Republikanske Parti er imod. Det gælder dog ikke partiets leder i Senatet, Mitch McConnell, som har udtrykt sin støtte til den 1000 milliarder dollar store pakke.

- Republikanere og Demokrater har radikalt forskellige visioner i disse tider, men begge visioner omfatter fysisk infrastruktur, der fungerer for alle vores borgere, siger han.

- De investeringer, denne lovpakke indeholder, er ikke blot nødvendige. I mange tilfælde skulle de være sket for længst. Vores land har reelle behov på dette område, tilføjer McConnell.

I Det Hvide Hus har præsident Joe Biden fulgt nøje med i processen. Lørdag sender han endnu en opfordring til Kongressen om at få pakken vedtaget.

Aftalen er "en historisk investering, der sker én gang per generation", og den vil skabe arbejdspladser, skriver Biden på Twitter.

- Vi har ikke råd til ikke at gøre det, lyder det fra præsidenten.

Hvis pakken vedtages i Senatet, sendes den til en endelig afstemning i Repræsentanternes Hus.

/ritzau/Reuters