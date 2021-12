Senatet godkender forhøjelse af USA's gældsloft

Det ene af Kongressens to kamre har godkendt forslag om, at den amerikanske stat kan optage ny gæld.

Et flertal i Senatet i USA har vedtaget et forslag om at forhøje den amerikanske stats gældsloft med omkring 2500 milliarder dollar til 31.400 milliarder dollar.

Gældsloftet er udtryk for det beløb, som den føderale regering har mandat til at låne.

Kongressens andet kammer, Repræsentanternes Hus, ventes at stemme om forslaget senere tirsdag lokal tid.

En godkendelse i Repræsentanternes Hus vil betyde, at lovforslaget kun mangler at blive underskrevet af præsident Joe Biden. Han har tidligere sagt, at han ser frem til sætte sit navn på forslaget.

Derefter har staten mulighed for at optage ny gæld, og USA vil undgå en situation, hvor staten ikke er i stand til overholde sine gældsforpligtelser.

Uden en forhøjelse vil det amerikanske finansministerium ikke råde over penge til at betale for eksempel renter på de statsobligationer, som USA har udstedt.

Problemet er opstået, efter at USA har sat flere penge af til finansiering af projekter, end landet efter egen lov må optage i lån.

USA's finansminister, Janet Yellen, har opfordret Kongressen til at få problemet med gældsloftet løst inden onsdag 15. december.

Efter den dato er der ifølge Yellen risiko for, at finansministeriet ikke er i stand til at klare alle betalingsforpligtelser til tiden.

- Ingen ønsker at se USA gå i betalingsstandsning. Som finansminister Yellen har advaret om, så kan en misligholdelse af gælden udviske alt det, vi har gjort for at komme os efter coronakrisen, sagde Demokraternes ledende senator, Chuck Schumer, for en uge siden.

Udtalelsen faldt i forbindelse med, at Schumer indgik en aftale med Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, om lovforslaget.

Aftalen gav Demokraterne i Senatet mulighed for at vedtage en forhøjelse uden de 60 stemmer, som normalt er kravet. Dermed var Demokraterne ikke afhængig af opbakning fra forsamlingens republikanske medlemmer.

Tirsdagens afstemning endte med 50 for og 49 imod.

USA har adskillige gange tidligere ramt det lovbestemte loft.

Det har ført til delvise nedlukninger af statsapparatet i dage eller uger, fordi der manglede penge til lønninger og driftsudgifter. Men derefter er det altid lykkedes Kongressen at nå til enighed om hæve lånegrænsen.

/ritzau/Reuters