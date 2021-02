Senatet godkender USA's nye FN-ambassadør

Trods republikansk kritik af Kina-politikken er Linda Thomas-Greenfield godkendt som ny FN-ambassadør.

USA's Senat har ved en afstemning tirsdag godkendt præsident Joe Bidens bud på USA's næste FN-ambassadør.

Det bliver den diplomatiske veteran Linda Thomas-Greenfield, som Biden havde indstillet til posten.

78 af de 100 senatorer stemte for at godkende kandidaturet.

20 senatorer stemte imod. Det var alle republikanere, der blandt andet var skeptiske over for Thomas-Greenfields syn på USA's forhold til Kina.

Republikanerne kritiserede hende især for en tale, hun holdt i 2019. De mener, at den viser, at Thomas-Greenfield er for venligt stemt over for Kina.

Både hun og hendes støtter svarede ved at pege på hendes årtier lange erfaring som diplomat, hvor hun har forsøgt at øge USA's indflydelse og modgå Kinas forsøg på at få øget magt.

- Ambassadør Thomas-Greenfield har længe udtrykt modstand mod Kinas brug af gældsfælde-taktik og dens i stigende grad ondartede tilstedeværelse i internationale regeringsorganer, siger den demokratiske senator Bob Menendez, der stemte for at godkende hende.

Den 68-årige Linda Thomas-Greenfield har 35 års erfaring fra USA's udenrigstjeneste. Hun har gjort tjeneste som udsendt diplomat på fire kontinenter, men har især opholdt sig i Afrika.

Hun trak sig fra det amerikanske udenrigsministerium, da Donald Trump var præsident.

Godkendelsen kommer næsten en måned efter, at Thomas-Greenfield var til høring, hvor senatorerne udspurgte hende om hendes syn på forholdet til Kina og en række andre emner.

Ved høringen understregede den nominerede FN-ambassadør også vigtigheden af, at USA igen engagerer sig med de øvrige 192 medlemslande i FN.

Det skal især ske for at modgå Kinas bestræbelser på at "fremme en autoritær dagsorden", sagde hun i januar.

