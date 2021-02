Senatet har indledt rigsretssag mod Trump

Som den første amerikanske præsident nogensinde er Trump for anden gang stillet for en rigsret.

USA's Senat har tirsdag indledt den anden rigsretssag mod tidligere præsident Donald Trump. Det viser direkte tv-billeder fra Senatet.

Han er anklaget for at have opildnet til det oprør, der fandt sted ved Kongressen i Washington D.C. den 6. januar.

Trump er den første præsident i USA's historie, der to gange er blevet stillet for en rigsret.

Han er også den første amerikanske præsident, der stilles for en rigsret, efter at han har forladt embedet.

Politiske iagttagere i Washington forventer, at sagen kan være afgjort allerede i næste uge.

