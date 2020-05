Senatet i Polen siger nej til præsidentvalg via brevstemmer

Diskussionerne om præsidentvalget i Polen fortsætter, mens valgdatoen 10. maj rykker tættere og tættere på.

Senatet i Polen har sent tirsdag afvist regeringens forslag om at afvikle præsidentvalg 10. maj via brevstemmer.

Regeringspartiet PiS og præsident Andrzej Duda mener, at præsidentvalget kan gennemføres på sikker vis i maj via brevstemmer på trods af stigende Covid-19-dødstal.

Men oppositionen, som har flertal i Senatet, frygter for den offentlige sundhed og valgsvindel.

Med afvisningen er den endelige beslutning sendt videre til Polens underhus, Sejm, hvor PiS har et skrøbeligt flertal. Her ventes en afstemning senere på ugen.

Valgdatoen er blevet et stort stridspunkt i Polen.

Oppositionen kræver et normalt valg på den anden side af coronaepidemien.

Det nægter regeringen, som enten ønsker valget gennemført eller med en meget kort forsinkelse. Regeringen har også foreslået en toårig forlængelse af Dudas embedsperiode.

Meningsmålinger viser, at præsident Andrzej Duda, som er allieret med PiS, står til at opnå en jordskredssejr ved et snarligt valg.

/ritzau/Reuters