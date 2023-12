Senatet i USA kommer ikke til at stemme om Ukraine-støtte i år

Senatet i USA kommer ikke til at stemme om en pakke, der sikrer mere økonomisk hjælp til Ukraine, inden årets udgang.

Det siger senatsledere tirsdag amerikansk tid.

- Vores forhandlere kommer til at arbejdet meget, meget flittigt over pauseperioden i december og januar, og vores mål er at få lavet noget, så snart vi er tilbage, siger Chuck Schumer, der leder Demokraterne i Senatet.

John Thune, der er den næstmest magtfulde republikaner i Senatet, siger også, at der ikke bliver indgået en aftale før januar.

I en fælles udtalelse siger Schumer og Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, at der sker "opmuntrende fremskridt i forhandlinger", men at "udfordrende problemer står tilbage".

Det Hvide Hus har advaret om, at med årets udgang vil pengene til USA's økonomiske hjælp til Ukraine løbe ud.

Præsident Joe Bidens regerings anmodning om yderligere 61 milliarder i støtte til Ukraine og Israel er kørt fast i Kongressen.

Her siger Republikanerne, at aftalen også skal indeholde strengere immigrationskontrol ved grænsen til Mexico.

Immigration er et af de emner, der bringer mest splittelse i amerikansk politi, og forsøg på reformer af systemet har slået fejl de seneste 20 år.

- Jeg kan ikke forklare, hvor komplekst det er. Det er det mest komplicerede område af amerikansk lov, siger den uafhængige senator Kyrsten Sinema, der er involveret i forhandlingerne.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, fik en skeptisk modtagelse af republikanske politikere, da han besøgte Washington D.C. i sidste uge i et forsøg på at sikre sig mere støtte.

Der er ingen garanti for, at en aftale, der indgås i det demokratisk styrede senat, vil få støtte i Repræsentanternes Hus, hvor Republikanerne har magten.

/ritzau/Reuters