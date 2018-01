Senatet i USA stemmer om finansiering af budget mandag

Mandag morgen dansk tid bliver der afholdt afstemning om finansiering af USA's statslige budget.

Den republikanske leder i Senatet i USA har sent lørdag fastsat tidspunktet for en afstemning om finansiering af landets statslige budget.

Afstemningen bliver afholdt senest klokken et natten til mandag lokal tid. Det svarer til klokken syv mandag morgen dansk tid.

- Jeg garanterer jer, at vi kommer til at have afstemningen klokken et på mandag, medmindre der er et ønske om at holde afstemningen tidligere, siger Mitch McConnell, der er republikansk flertalsleder i Senatet.

Senatet stemte ved midnat mellem fredag og lørdag amerikansk tid nej til et forslag om finansiering af det statslige budget.

Derfor lukkede det amerikanske statsapparat ned.

Det betyder, at store dele af den offentlige sektor i USA går i stå.

Uden et budget må den nemlig ikke foretage sig noget, medmindre der er tale om nødstilfælde. Nedlukningen betyder blandt andet, at flere tusinde offentligt ansatte vil blive sendt på tvungen orlov.

Nogle områder er dog undtaget. Det er for eksempel fængsler og visse sundhedsområder. Militæroperationer i udlandet lukker heller ikke ned.

/ritzau/AFP