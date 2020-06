Senatet i USA vil ikke behandle ny politireform

- Jeg tror ikke, at man på gaden vil acceptere, at der ikke sker noget, siger Demokraternes Nancy Pelosi.

Repræsentanternes Hus har godkendt en gennemgribende demokratisk plan for en politireform i USA. Men lovudkastet, som møder modstand hos præsident Donald Trump, vil formentligt ikke blive taget op i Senatet, hvor Republikanerne har flertal.

Lovforslaget blev vedtaget med 236 stemmer mod 181 i Repræsentanternes Hus, hvor Demokraterne har flertallet. Tre republikanere støttede lovforslaget.

Afstemningen fandt sted præcis en måned efter George Floyds død i Minneapolis. Hans død i forbindelse med en anholdelse udløste landsomfattende protester i USA mod racisme og politibrutalitet.

Demokraterne og Republikanerne står i et politisk dødvande i spørgsmålet om, hvordan de skal reagere på spændinger omkring racisme og ulighed i politistyrkerne. Begge partier ønsker reformer, men de har forskellige forventninger og holdninger til dem.

- Folk kan ikke forstå, hvorfor vi ikke finde frem til et kompromis med den anden side. Men de ønsker ikke at forbyde kvælertag. Forventes vi så at finde en række kvælertag, som de kan være enige i? Nej, sagde flertalslederen i Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, op til afstemningen.

Demokraternes lovudspil har fået navnet "George Floyd retfærdig i Politilovgivningen".

Demokraterne venter, at pres fra befolkningen vil få Republikanerne til at gå med til reformer.

- Jeg tror ikke, at man på gaden vil acceptere, at der ikke sker noget, siger Pelosi.

Sagen omkring George Floyds død har vakt debat om racespørgsmål og unødig politivold. Men Trump har flere gange afvist, at der er racisme i de USA's politistyrker.

- Der er altid nogle brodne kar, uanset hvor man går hen. Der er ikke så mange af dem hos politiet, sagde han i en tale i Texas tidligere i denne måned og tilføjede:

- Vi må samarbejde om at konfrontere fordomme, når de dukker op. Men vi gør ingen fremskridt og heler ingen sår, hvis vi sætter forkerte etiketter på millioner af amerikanere.

/ritzau/Reuters