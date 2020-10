Senatet skal stemme om Trumps kandidat til højesteret mandag

Datoen tyder på, at republikanerne tror, at de har nok stemmer til at indsætte Amy Coney Barret før valget.

Senatet i USA skal stemme om en godkendelse af kandidat til højesteret Amy Coney Barrett på mandag.

Det bekræfter Republikanernes flertalsleder i Senatet, Mitch McConnell, tirsdag.

- Vi vil stemme for at bekræfte den kommende højesteretsdommer Barrett på mandag, siger han på en pressekonference.

- Det vil være endnu en stor bedrift i vores bestræbelser på at anlægge domstolene, de føderale domstole, med mænd og kvinder, som tror på forestillingen om, at det er en dommers opgave at følge loven, siger Mitch McConnell.

Afstemningen mandag finder sted otte dage før præsidentvalget 3. november.

Flere iagttagere påpeger, at fastsættelsen af datoen for afstemningen tyder på, at Republikanerne allerede nu føler sig sikre på, at partiet har nok stemmer til at kunne indsætte Barrett før valget.

Den 48-årige konservative Amy Coney Barrett er nomineret af præsident Donald Trump til det ledige sæde i USA's højesteret efter det afdøde liberale ikon Ruth Bader Ginsburg.

En endelig godkendelse af Barrett i Senatet vil give et konservativt flertal på 6-3 ved USA's øverste domstol, hvor de ni dommere sidder for livet.

/ritzau/AFP