Senator Elizabeth Warrens bror dør under coronaepidemi

Den tidligere demokratiske favorit til at udfordre præsident Trump stammer fra Oklahoma. Her døde hendes bror.

Den ældste bror til USA's demokratiske senator Elizabeth Warren er død efter at være ramt af coronavirus.

Warren bekræfter, at broren, Don Reed Herring, døde tirsdag aften af tilstødende komplikationer, efter at han fik sygdommen Covid-19 for tre uger siden.

Elizabeth Warren var en overgang favorit til at udfordre Donald Trump ved præsidentvalget i november. Hun trak sig i sidste måned ud af opgøret om at blive nomineret som Demokraternes kandidat. Hun støtter nu tidligere vicepræsident Joe Biden.

Hendes 86-årige bror var tidligere pilot i flyvevåbnet og deltog i Vietnamkrigen.

- Han var charmerende og sjov, en født leder, skriver Warren på Twitter.

Broren døde i delstaten Oklahoma, hvor Warren er født. Hendes to øvrige brødre, John og David, er også tidligere militærfolk. De er begge sunde og raske.

Warren har under sin kampagne for blive USA's næste præsident ofte talt om sine brødre. Med en sygdomsramt far levede familien på kanten af fattigdom.

Hun har været en højlydt kritiker af præsident Trump under coronaepidemien, der foreløbig har kostet over 45.000 livet i USA ifølge Johns Hopkins University.

Warren spås en chance for at komme på stemmesedlen ved valget som Joe Bidens vicepræsidentkandidat.

/ritzau/Reuters