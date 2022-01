Senator i USA befriet efter 27 timer på snefyldt motorvej

Demokrat Tim Kaine og hundredvis af andre bilister er blevet befriet efter over et døgn på snefyldt motorvej.

Redningsfolk i Virginia er tirsdag aften lokal tid blevet færdige med at befri de sidste bilister, efter at tusindvis af mennesker mandag og tirsdag sneede inde på en motorvej i den amerikanske delstat.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Blandt de fangede personer var den amerikanske senator Tim Kaine.

Kaines pendlertur fra Virginia til Washington D.C. forvandlede sig mandag fra normalt et par timer til et 27 timer langt mareridt, da en snestorm udløste en række trafikuheld og gjorde Interstate 95 i retning mod hovedstaden totalt ufremkommelig.

Det betød, at senatoren og hundredvis af andre bilister strandede på vejen uden mad og drikke og med temperaturer ned til ti frostgrader.

- Jeg har det ok efter 27 timer på vejen fra Richmond til D.C. Jeg er meget glad for at være tilbage i hovedstaden og ser frem til at arbejde med lovgivning om stemmerettigheder denne eftermiddag, skriver Tim Kaine tirsdag på Twitter.

Kaines presserådgiver har på det sociale medie også delt et billede af Demokraternes tidligere vicepræsidentkandidat, hvor han står smilende foran sin bil.

Interstate 95 er en af de travleste strækninger på USA's østkyst.

Trafikken på motorvejen gik totalt i stå omkring klokken 20 lokal tid mandag og begyndte først at røre på sig igen tirsdag eftermiddag.

Virginias transportministerium og guvernør Ralph Northam har undervejs fået massiv kritik for at være for langsomme til at hjælpe.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

- Ingen kom for at hjælpe. Det var chokerende, siger en kvinde ved navn Rao til AP efter at have siddet i kø på motorvejen hele natten.

- På trods af at vi bor i det mest udviklede land i verden, så vidste ingen åbenbart, hvordan de skulle rydde bare en enkelt bane, så vi alle sammen kunne komme ud af det rod.

Flere af de strandede bilister har på Twitter kritiseret guvernør Ralph Northam for ikke at indsætte Nationalgarden til at hjælpe.

Guvernøren afviser ifølge AP tirsdag kritikken og siger, at problemet ikke var mangel på mandskab, men at myndighederne havde svært ved at nå de nødstedte bilister på grund af vejrforholdene.

Ingen meldes at være kommet til skade i forbindelse med episoden.

/ritzau/