Senator: Kina modarbejder udvikling af coronavaccine

- Vi har beviser for, at Kina forsøger at forhale udviklingen af vaccine mod coronavirus, siger senator i USA.

Den amerikanske, republikanske senator Rick Scott siger, at "vi har beviser for, at Kina forsøger at sabotere eller forhale udviklingen af en vaccine" i vestlige lande mod coronavirus.

I en udtalelse søndag siger Scott:

- Vi er nødt til at få denne vaccine udviklet. Desværre har vi beviser for, at det kommunistiske Kina forsøger at sabotere eller forhale det, siger han til BBC.

- Kina ønsker ikke, at vi kommer først med den. De har besluttet at være modstander af amerikanerne, og jeg mener af demokrati i verden som helhed, tilføjer han.

Scott afviser at oplyse detaljer, da han bliver spurgt om, hvilket bevismateriale, der ligger til grund for hans udtalelse, men han siger, at det er kommet frem gennem efterretningstjenesterne.

- Denne vaccine har virkelig stor betydning for, at vi kan få gang i vores økonomi igen. Jeg tror virkelig, at hvis England kommer med den først, så vil de dele vaccinen. Det kommunistiske Kina vil ikke dele, siger han.

Scott har tidligere markeret sig som stærkt kritisk overfor Kina. Han krævede for få dage siden, at Kina stilles til ansvar for, at landet skal have tilbageholdt vigtige informationer om det nye coronavirus over for Verdenssundhedsorganisationen, WHO.

Kina ventede over en uge med at dele coronavirussets genetiske kode, efter at tre statslige laboratorier havde identificeret den.

Det har nyhedsbureauet AP rapporteret på baggrund af dokumenter fra WHO.

Dokumenterne afslører ifølge AP, at der i WHO var store frustrationer over smittespredningen, da Kina ikke kom med de nødvendige informationer.

Samtidig roste WHO Kina i høje toner offentligt. Ifølge WHO reagerede Kina "hurtigt", "transparent" "og på en meget imponerende måde".

Trods WHO's lovprisninger gik der over en uge, før informationerne blev delt.

Årsagerne skal være streng informationskontrol i det kinesiske sundhedsvæsen. Det viser interviews og interne dokumenter ifølge AP.

/ritzau/Reuters