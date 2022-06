Senatorer enige om forsigtigt skridt mod våbenstramning

En gruppe på ti demokratiske og ti republikanske senatorer er nået til enighed om rammerne for en mulig stramning af USA's våbenlove.

Det meddeler de 20 senatorer søndag.

- Familier er skræmte, og det er vores pligt at gå sammen om at få gjort noget, der kan hjælpe med at genopbygge deres følelse af sikkerhed i deres lokalsamfund, lyder det ifølge nyhedsbureauet AP i en fælles udtalelse.

Forslaget opstiller rammerne for, hvordan en begrænsning af retten til at eje et våben i USA kan formuleres.

Blandt de foreslåede tiltag er skrappere baggrundstjek af personer under 21 år, der ønsker at købe våben. Der er også tiltag imod at købe et våben via en mellemmand.

Desuden er der føderal støtte til, at de enkelte stater kan indføre love, der forhindrer personer i at købe våben, hvis de vurderes at være til fare for sig selv eller andre.

Aftalen indeholder også støtte til øget sikkerhed i skolerne og en indsats for forbedring af den mentale sundhed.

Det er "vigtige skridt", siger præsident Joe Biden, som dog også peger på, at forslaget ikke opfylder hans ønsker om skrappere stramninger.

- Det går tydeligvis ikke så vidt, som jeg mener, er nødvendigt. Men det viser vigtige skridt i den rigtige retning, og det vil være den mest betydelige våbenlov, der bliver vedtaget i Kongressen i årtier, siger Biden ifølge AFP.

Også den demokratiske flertalsleder i Senatet, Chuck Schumer, betegner rammeaftalen som "et godt første skridt".

Kongressen har i årevis været splittet i spørgsmålet om amerikanernes ret til at bære våben. Men denne gang er der en chance for at få vedtaget det nye tiltag, der af flere medier beskrives som "begrænset".

Mindst ti republikanske senatorer bakker nemlig op om rammeaftalen. Det er tilstrækkeligt til at undgå den såkaldte filibuster i Senatet, hvor et mindretal kan blokere for et nyt lovforslag.

USA har haft meget fokus på våbenlove i kølvandet på en række masseskyderier i de seneste uger.

Den 24. maj blev 19 børn og to lærere dræbt i et skoleskyderi i Uvalde i Texas.

Ti dage tidligere var ti mennesker blevet dræbt i et skyderi i et supermarked i Buffalo, New York, i et tilsyneladende racistisk motiveret angreb.

Lørdag var demonstranter samlet i en række byer rundt om i USA for at kræve politisk handling på området.

/ritzau/Reuters