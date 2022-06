Senatorer er enige om lovforslag om at begrænse skydevåben

Demokratiske og republikanske forhandlere er enige om en tekst til et lovforslag om at begrænse brug af våben.

I forhandlinger om den amerikanske våbenlovgivning er der opnået enighed om en tekst til et lovforslag. Teksten vil blive offentliggjort meget snart.

Det oplyser lederen af de tværpolitiske forhandlinger, den republikanske senator John Cornyn, sent tirsdag aften dansk tid.

Lovforslaget kommer som en reaktion på den seneste tids dødelige masseskyderier i USA.

Det er John Cornyn fra Texas, den republikanske senator Thom Tillis og de to demokratiske senatorer Chris Murphy og Kyrsten Sinema, der står i spidsen for forhandlingerne.

- Jeg tror, at vi er på rette vej, og forhåbentligt lander lovteksten snart, siger Cornyn.

Lykkes det forhandlerne at præsentere lovforslaget for Senatet allerede tirsdag, er der en større chance for, at det kan blive godkendt, inden lovgiverne i slutningen af denne uge går på to ugers ferie.

Den tværpolitiske forhandlingsgruppe har arbejdet på at nå frem til en aftale om at begrænse brugen af skydevåben, siden en bevæbnet mand skød og dræbte 19 børn og to lærere på en skole i Uvalde i Texas den 24. maj.

Det skete, mindre end to uger efter at et masseskyderi i Buffalo i New York efterlod ti mennesker døde.

Søndag i forrige uge meddelte forhandlingsgruppen, at den var nået til enighed om rammerne for en mulig stramning af våbenlovgivningen.

Forslaget opstiller rammerne for, hvordan en begrænsning af retten til at eje et våben i USA kan formuleres.

Blandt de foreslåede tiltag er skrappere baggrundstjek af personer under 21 år, der ønsker at købe våben. Der er også tiltag imod at købe et våben via en mellemmand.

Desuden er der føderal støtte til, at de enkelte stater kan indføre love, der forhindrer personer i at købe våben, hvis de vurderes at være til fare for sig selv eller andre.

Rammeaftalen indeholder også støtte til øget sikkerhed på skoler og en indsats for forbedring af den mentale sundhed.

/ritzau/Reuters