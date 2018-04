Senatsudvalg godkender Pompeo som ny udenrigsminister i USA

Senatets udenrigsudvalg har med et snævert flertal godkendt tidligere CIA-direktør som ny udenrigsminister.

Præsident Donald Trumps nominerede til posten som ny udenrigsminister i USA, tidligere CIA-direktør Mike Pompeo, er med et snævert flertal nået igennem første store forhindring i Senatet.

Kort tid inden afstemningen i Senatets Udenrigsudvalg ombestemte den republikanske senator Rand Paul sig og meddelte, at han alligevel ville bakke op om Pompeo.

Dermed endte afstemningen i udvalget med stemmetallet 11-10. Nu går godkendelsen af Pompeo videre til samtlige Senatets 100 medlemmer. Her ventes han at blive godkendt senere på ugen.

Rand Pauls jastemme var afgørende i Udenrigsudvalget, og Paul ventede til sidste øjeblik med at vise sin hånd.

- Efter at have fået forsikringer fra præsident Trump og direktør Pompeo om at han (Pompeo, red.) er enig med præsidenten i disse vigtige spørgsmål, har jeg besluttet at støtte hans nominering som vores næste udenrigsminister, skrev Rand Paul på Twitter.

Han nævnte ikke, hvilke spørgsmål der er tale om.

Præsident Donald Trump har nomineret den 54-årige Mike Pompeo til posten som udenrigsminister efter Rex Tillerson, der trak sig i midten af marts.

Mike Pompeo betragtes som mere af en højrefløjshøg end sin forgænger.

Han har forsvaret forhørsmetoder, der ifølge Demokraterne minder om tortur, han benægter klimaforandringer, og han ønsker at skrotte atomaftalen med Iran.

Han har desuden antydet, at USA skal indtage en skrappere linje over for Rusland.

Mike Pompeo blev for godt et år siden udpeget af Trump til chef for CIA. Han er respekteret af Trump, og han står for de stort set daglige briefinger af præsidenten.

Pompeo vil - hvis han får det samlede senats opbakning - slutte sig til et hold, der tidligere på måneden fik tidligere FN-ambassadør John Bolton ind som sikkerhedsrådgiver i stedet for general H.R. McMaster.

/ritzau/Reuters