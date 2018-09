Senatsudvalg gør klar til afstemning om Kavanaugh

Kaos prægede start på samling i Senatets retsudvalg forud for afstemning om nomineringen af Kavanaugh.

I Washington gør Senatets retsudvalg klar til at holde en afstemning klokken 13.30 (klokken 19.30 dansk tid) om nomineringen af Brett Kavanaugh til Højesteret.

Men det sker under mange højrøstede protester fra demokratiske medlemmer af udvalget, og flere udvandrede kort efter mødets start.

Mange medlemmer kritiserer, at afstemningen skal finde sted, uden at der er skabt mere klarhed omkring de beskyldninger, der er rejst mod Kavanaugh.

Senatorer kritiserer også Kavanaughs adfærd under torsdagens høring.

Senator Dianne Feinstein, der er demokrat fra Californien, siger, at republikanerne ikke kan tillade sig at ignorere kvinder, der står frem med alvorlige beskyldninger mod Kavanaugh, og at to ikke er blevet hørt.

Feinstein siger, at hun aldrig har set en nomineret opføre sig som Kavanaugh gjorde under torsdagens høring, hvor hun siger, at han overfusede flere senatorer, der stillede spørgsmål til ham.

Både Ford, der anklager den 53-årige Kavanaugh for et seksuelt overgreb i 1980'erne, og Kavanaugh var tydeligt påvirkede under høringen.

- Min familie og mit navn er blevet ødelagt på grund af anklager mod mig, sagde Kavanaugh, der adskillige gang var på grådens rand under høringen, mens han også fremsatte ophidsede anklager mod sine modstandere.

Tre kvinder har stået frem med beskyldninger mod Kavanaugh om seksuelle overgreb og upassende adfærd, der skal have fundet sted i 1980'erne.

Mange kvinder var fredag samlet uden for senatets retsudvalg, hvor de protesterede mod Kavanaugh og dem, der støtter ham.

Senatsudvalgets formand, republikaneren Chuck Grassley fra Iowa, læste ved samlingens begyndelse et brev op fra Mark Judge, som var en studenterven af Brett Kavanaugh, og som angiveligt deltog i det påståede overgreb på Christine Blasey Ford i 1982.

I brevet skriver Judge, at han ikke har nogen erindring om den episode, som Ford beskriver, og at han aldrig har set sin ven (Brett Kavanaugh) handle sådan, som han har beskrevet.

Chuck Grassley afviser demokratiske senatorers krav om en FBI-undersøgelse, da en sådan undersøgelse kun vil bestå af en rapport med udsagn fra en række af de involverede personer - uden at der drages konklusioner.

Den republikanske senator Jeff Flake har meddelt, at han vil støtte kommer Brett Kavanaughs nominering

Flake tilhører de republikanske senatorer, som har været kritiske mod præsident Donald Trumps nominerede.

/ritzau/AP