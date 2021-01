To senatsvalg i Georgia bliver afgørelsens time for Biden

Stort drama vil udspille sig ved senatsvalg tirsdag i staten Georgia. De afgør magtforholdet i USA's kongres.

Når det bliver tirsdag i USA, vil mange amerikanere zoome ind på delstaten Georgia. Her vil to vigtige senatsvalg kunne afgøre, om demokraten Joe Biden kan få sin politik gennemført, når han indsættes som præsident senere på måneden.

Biden vil senere mandag møde op i Georgia for at støtte de to demokratiske kandidater. Nogle timer senere, når mørket har lagt sig, ankommer præsident Donald Trump for at opildne de republikanske vælgere.

Det sker, efter at avisen Washington Post har kunnet afsløre en eksplosiv lydoptagelse med præsident Donald Trump.

På optagelsen forsøger Trump i løbet af en time tilsyneladende at presse Georgias republikanske indenrigsminister, Brad Raffensperger, til at fuske med resultatet efter valget 3. november, så Trump kunne erklæres som vinder i staten.

Præsidentopgøret i Georgia blev tæt. Biden vandt med knap 12.000 stemmer. Men på båndet kan man høre Raffensperger afvise Trump. Optællingen er foregået efter bogen, fastholder han.

Spørgsmålet er, om lydoptagelsen og Trumps gentagne beskyldninger om valgsvindel vil få betydning tirsdag - navnlig blandt republikanske vælgere - når de republikanske senatorer David Perdue og Kelly Loeffler står over demokraterne Jon Ossoff og Raphael Warnock ved de to omvalg i staten.

Ved valget 3. november fik ingen af kandidaterne over 50 procent af stemmerne. Derfor skal der ifølge Georgias valglov være omvalg ved de to senatsvalg.

Valget får afgørende betydning for magtforholdet i USA's kongres. Vinder de to republikanske kandidater, vil Republikanerne sikre sig 52 pladser i Senatet, der har 100 medlemmer.

Vinder de to demokrater, vil det stå helt lige i Senatet - 50-50 - og så bliver det den kommende demokratiske vicepræsident, Kamala Harris' opgave at kaste den afgørende stemme ved stemmelighed.

Det vil betyde, at Biden vil kunne få store dele af sin økonomiske politik og klimalove gennemført. Hvis republikanerne får flertal, ventes de at blokere for store dele af det og holde Kongressen i et jerngreb.

Georgia er traditionelt en konservativ stat i det sydlige USA. Men nye vælgergrupper var med til at sikre Biden sejren i staten. Det Demokratiske Parti håber på, at de kan bære den 33-årige dokumentarist Jon Ossoff og den 51-årige baptistpræst Raphael Warnock helt ind i Senatet.

Meningsmålingerne viser, at det bliver meget tætte opgør ved begge senatsvalg. Med de to republikanere som svage favoritter. Det bliver samtidig nogle af de dyreste senatsvalg, der er afholdt i USA.

