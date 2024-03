Senegals kommende præsident lover at lede med ydmyghed

Præsidentkandidaten fra Senegals opposition Bassirou Diomaye Faye, der er ny i politik og populær hos landets utilfredse unge, lover mandag at lede landet med ydmyghed og gennemsigtighed.

Faye ventes at blive landets næste præsident, efter at hans største rival har ringet til ham og erkendt sit nederlag.

Den kommende præsident takker den siddende præsident, Macky Sall, og valgets andre kandidater for at respektere Senegals demokratiske traditioner og anerkende hans sejr, inden de officielle resultater foreligger.

- Ved at vælge mig har det senegalesiske folk besluttet at bryde med fortiden, siger Faye mandag.

- Jeg lover, at jeg vil lede med ydmyghed og gennemsigtighed.

De foreløbige resultater viser, at Faye har fået omkring 53,7 procent af stemmerne.

Amadou Ba, der er fra den koalition, der sidder i regering, ser ud til at få 36,2 procent af stemmerne.

Det er valgkommissionen, der har fremlagt tallene fra første valgrunde. Tallene er baseret på optællinger fra 90 procent af valgstederne.

Både Ba og Sall har lykønsket Faye, der fyldte 44 år mandag. De hylder resultatet som en sejr for Senegal, hvis rygte som et af Vestafrikas mest stabile demokratier led et knæk, da Sall udskudte valget tidligere i år.

- Det senegalesiske folk har styrket vores demokratis sunde tilstand. Jeg ønsker ham (Faye, red.) succes med ledelsen af vores land, siger Ba.

En fredelig magtoverdragelse anses af flere som godt for demokratiet i Vestafrika, hvor der har været otte militærkup siden 2020.

Faye kan takke oppositionsleder Ousmane Sonko, der blev udelukket fra at stille op til valget på grund af en dom for ærekrænkelse, for en del stor del af sin succes.

Faye og Sonko har ført valgkampagne sammen under mottoet "Diomaye er Sonko", og de har lovet at bekæmpe korruption og prioritere nationaløkonomiske interesser.

De to mænd, der begge blev løsladt fra fængsel i sidste uge, er især populære blandt de unge i landet, hvor mere end 60 procent af befolkningen er under 25 år gamle.

/ritzau/Reuters