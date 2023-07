Senegals regering opløser ledende oppositionsfigurs parti

Senegals indenrigsminister har opløst partiet Pastef, hvis leder er den fremtrædende oppositionsfigur Ousmane Sonko.

Ministeriet beskylder oppositionspartiet Pastef for at have opfordret til uroligheder under voldelige demonstrationer i juni.

Præsident Macky Sall og hans parti har igennem længere tid været i strid med Ousmane Sonko og hans parti.

Støtter af Sonko mener, at regeringen forsøger at sætte ham ud af spillet, inden der er valg i februar.

I juni blev Sonko idømt to års fængsel for seksuelle overgreb. Sonko har kaldt beskyldningerne for politisk motiverede og har afvist, at de skulle være sande. Mindst 15 mennesker mistede livet i efterfølgende uroligheder.

Trods dommen blev han ikke fængslet.

Men fredag blev han anholdt efter en strid med sikkerhedsstyrker uden for sit hjem i hovedstaden Dakar, hvor han havde søgt tilflugt.

Søndag meddelte Sonko, at han gik i sultestrejke.

- Stillet over for så meget had, så mange løgne, undertrykkelse og forfølgelse har jeg besluttet mig for at gøre modstand, skrev Sonko på Twitter.

De juridiske udfordringer fortsatte mandag, da Sonko blev sigtet for at have bidraget til oprør. Det skriver lokale medier.

Sonko anses for at være Macky Salls største udfordrer ved valget i februar 2024. Men aktuelt anses det for at være usandsynligt, at han får mulighed for at stille op.

Under demonstrationerne i juni blev hæren sat ind på gaderne for at stoppe uroen. Internettet blev også midlertidigt blokeret.

Myndighederne har siden forbudt alle oppositionsdemonstrationer i hovedstaden Dakar.

Senegal anses for at være blandt de mest stabile afrikanske lande. Sall er det vestafrikanske lands fjerde præsident.

