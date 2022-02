Seniorforsker: Bidens møde med Putin kan blive vendepunkt

Putin spiller med militære muskler for dels at blive anerkendt internationalt, siger forsker før topmøde.

Det kan blive et muligt vendepunkt i Ukraine-striden, at Vesten spiller USA's præsident, Joe Biden, på banen ved at tilbyde at holde møde med Rusland for at dæmpe risikoen for krig.

For den russiske præsident, Vladimir Putin, er det nemlig attraktivt at blive tilbudt en forhandling med Biden og derved blive betragtet som en mere ligeværdig partner i det internationale magtspil.

Det mener Flemming Splidsboel Hansen, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (Diis).

- Biden har betinget sig, at Rusland ikke invaderer Ukraine, og så må vi se, om det er for meget for Putin at give. Der er ingen tvivl om, at han er interesseret i at mødes med Biden, siger han.

Natten til mandag blev det oplyst fra det franske præsidentpalads, at de to præsidenter har indgået en principiel aftale om at mødes for at finde en løsning på Ukraine-konflikten.

Inden da bliver dagsordenen udarbejdet af den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, og Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, på et møde. Det sker torsdag den 24. februar.

Det er ikke oplyst, hvornår Biden og Putin skal mødes.

Den russiske præsident har den seneste tid haft møder med både den tyske forbundskansler, Olaf Scholz, og den franske præsident, Emmanuel Macron.

Det har dog ikke været nok til at stoppe frygten i Vesten for, at Rusland invaderer Ukraine.

Seniorforskeren fremhæver, at meget af det, der knytter sig til Putin, handler om status og anerkendelse.

- Det handler om, at Rusland og Putin skal behandles som ligeværdige partner i et internationalt system, hvor de ellers har været klemt efter Sovjetunionens sammenbrud og opbruddet af Den Kolde Krig, siger Flemming Splidsboel Hansen.

Gennem omkring tre måneder har der været bekymringer om Ruslands ageren ved grænsen til det østlige Ukraine.

Her har Putin opmarcheret omkring 100.000 soldater. Ifølge både den amerikanske præsident og den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), var situationen allerede i sidste uge yderst betændt.

