Separatistbevægelse bortfører 79 skolelever i Cameroun

Det er konflikten mellem engelsk- og fransktalende i Cameroun, der har ført til skolelevernes bortførelse.

Bevæbnede separatister har bortført 79 skoleelever fra en kristen skole i det vestlige Cameroun. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Motivet bag massebortførslen fra den engelsksprogede skole er angiveligt et krav om, at skolen skal lukkes i et forsøg på at undergrave det engelske sprog i regionen.

Skolens rektor, buschauffør og andre ansatte er også blevet bortført, udtaler guvernøren for den nordvestlige provins, hvor skolen ligger.

Alle eleverne, der er mellem 11 og 17 år gamle, samt de ansatte blev bortført fra landsbyen Bamenda. Det siger Camerouns presbyterianske overhoved, fader Samuel Fonki Forba, til dpa mandag.

Han fortæller desuden, at der ikke er blevet spurgt om løsepenge.

- Bortførerne har krævet, at vi lukker skolen, førend de løslader eleverne og rektor. Vi har ikke noget valg. Vi lukker skolen, siger Forba til dpa.

Den tidligere franske koloni har været plaget af intern uro, siden de to engelsksprogede regioner i landet, North-West og South-West, i 2016 annoncerede, at man ville løsrive sig og danne et nyt land, Ambazonia.

Spørgsmålet om løsrivelse har efterfølgende ført til en kraftig stigning i voldelige optøjer og intern fordrivelse i de engelsktalende regioner, forklarer Amnesty International til dpa.

Ofte er skoler blevet angrebet, og separatister har stukket sikkerhedsfolk og lærere ned. Bygningerne er efterfølgende blevet brændt ned til grunden.

På samme tid har Camerouns sikkerhedsstyrker og den aldrende præsident Paul Biya slået hårdt ned på separatisterne med blandt andet tortur, voldelig omgang med demonstranter og masseanholdelser i de engelsktalende regioner.

