Separatister anklager ukrainere for drab på tre civile

Russiskstøttede separatister i Donetsk hævder, at ukrainere har udført et angreb. Anklagen er ikke bekræftet.

De russiskstøttede separatister i Donetsk hævder, at ukrainere tirsdag har dræbt tre civile i den østukrainske udbryderregion.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters, der citerer det russiske nyhedsbureau Interfax. Også et andet russisk nyhedsbureau, Tass, omtaler episoden.

Meldingen understøttes ikke umiddelbart af nogen konkrete beviser, skriver Reuters. Den er heller ikke blevet bekræftet fra ukrainsk side.

Ifølge Tass er det Eduard Basurin, næstkommanderende fra separatistbevægelsen i Donetsk, der har fremlagt anklagen. Han hævder, at ukrainske gerningsmænd skal have stået bag en eksplosion ved en vej.

- Som et resultat af terrorangrebet er tre civile blevet dræbt, da de kørte på motorvejen i et køretøj, siger Eduard Basurin ifølge Tass.

Ukraine og Rusland befinder sig i en yderst anspændt konflikt og er i dagevis kommet med modstridende meldinger om offensiver i det østlige Ukraine.

USA har tidligere meddelt, at man frygter, at Rusland vil iscenesætte en ukrainsk provokation for at retfærdiggøre en invasion af Ukraine.

Konflikten mellem Rusland på den ene side og Ukraine og Vesten på den anden har i løbet af det seneste døgn taget flere dramatiske drejninger.

Mandag aften meddelte Ruslands præsident, Vladimir Putin, at Rusland nu anerkender de to udbryderrepublikker Lugansk og Donetsk.

Beslutningen blev taget, efter at den russiske præsident tidligere mandag holdt et ekstraordinært møde i det russiske sikkerhedsråd.

Putins beslutning har ført til kraftige reaktioner fra Vesten.

- Det er en åbenlys krænkelse af Ukraines suverænitet og international lov. Danmark fordømmer beslutningen, som ikke vil gå ubesvaret hen. Vi står side om side med Ukraine, skrev Mette Frederiksen mandag aften på Twitter.

Mandag aften meddelte Putin desuden, at han ville sende en militær mission til de to udbryderregioner. Han kalder dem fredsbevarende styrker.

/ritzau/