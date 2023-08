Separatister i Pakistan angriber kinesiske byggearbejdere

Pakistanske styrker har søndag dræbt to militante separatister, efter de angreb en kolonne med kinesiske byggearbejdere i den urolig provins Baluchistan.

Det oplyser hæren.

Kina er i gang med at udbygge havnen Gwadar ved Det Arabiske Hav. Det er i forbindelse med det ambitiøse silkevejsprojekt. Det skal sikre Kinas handelsveje over det meste af verden.

En talsmand for Kinas konsulat i Karachi siger, at ingen af dets borgere blev dræbt eller såret ved angrebet. Han opfordrer Pakistan til at slå hårdt ned på separatisterne.

- Operationen blev afsluttet med elimineringen af to angribere. Det oplyser en talsmand for politiet. Tre soldater blev såret, siger han.

Flere grupper i Baluchistan i det sydvestlige Pakistan har tidligere taget skylden for angreb mod kinesere i provinsen.

Tusindvis af pakistanske soldater er sendt til området for at beskytte Kinas interesser på stedet.

Baluchistans Befrielseshær har taget ansvaret for søndagens angreb. Gruppen hævder, at den dræbte fire kinesere og ni pakistanske soldater.

- Terroristerne brugte håndvåben og håndgranater i forbindelse med deres aktiviteter, hedder det i en erklæring fra Pakistans hær.

De kinesiske byggearbejdere er en del af Kina-Pakistans Økonomiske Korridor (CPEC). Det er en strategisk vigtig del af Kinas silkevejsprojekt.

Det skal forbinde den kinesiske provins Xinjiang med havnen i Gwadar i Baluchistan. Det er ikke langt fra grænsen til Afghanistan.

Baluchistan er Pakistans mindst befolkede provins. Men den er rig på mineraler.

Folk i Baluchistan har længe beklaget sig over, at de ikke får en rimelig andel i de rigdomme, der skabes i provinsen. Det har ansporet flere separatistiske grupper til at tage sagen i egen hånd.

Det seneste alvorlige angreb skete i april sidste år,. Her dræbte en kvinde med en selvmordsbombe tre kinesiske akademikere og deres pakistanske chauffør. Det skete på et kinesisk institut på universitet i Karachi.

Kina har investeret et meget stort tocifret milliardbeløb i dollar i CPEC.

/ritzau/AFP